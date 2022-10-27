На Украине заявили об аресте имущества россиян почти на два миллиона долларов

Офис генпрокурора Украины заявил об аресте имущества россиян в 1,6 миллиона долларов

Украинский суд арестовал недвижимое имущество двух фирм, бенефициарами которых являются граждане РФ, на сумму в 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора Украины.

Фамилии фигурантов дела не приводят.

«Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Арест произвели в рамках уголовного производства прокуратуры Днепра по статье «Коллаборационизм». Владельцев фирм обвиняют в сотрудничестве с Россией: считают, что оно заключалось в уплате налогов в российский госбюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» еще в марте этого года, после начала спецоперации РФ. В начале августа Зеленский заявил, что в стране изъяли российских активов на общую сумму в 765 миллионов долларов.