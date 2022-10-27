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09:25, 28 октября 2022Культура

В Большом состоится премьера «Лабиринта» с декорациями от скульптора Намдакова

Скульптор Даши Намдаков впервые создаст декорации для проекта «Лабиринт» в Большом театре

Фото: пресс-служба Большого Театра

В Большом театре состоится премьера балетной программы «Лабиринт», декорации для которой разработал заслуженный художник России, скульптор Даши Намдаков. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект «Лабиринт» от компании MuzArts включает в себя три одноактных балета: «Сияние», «Нерв» и «Минотавр». Показы спектаклей пройдут 15 и 16 ноября.

«"Лабиринт" — это три спектакля о мечте, страхе, боли, ненависти и любви, соединившие в себе новаторство российской балетной культуры, международный опыт и поиск оригинальных решений, это художественное осмысление человеческой жизни с ее поисками, сомнениями, переживаниями, страданиями и наслаждением в лабиринте жизни», — рассказал генеральный продюсер MuzArts Юрий Баранов.

Программу откроет балет «Сияние», основанный на научно-фантастическом философском романе Олафа Стэплдона «Создатель звезд». Сюжет спектакля, как и в самой книге, отправит зрителей в путешествие по футуристическому миру для поисков ответов на вопросы о том, что такое разум и душа человека. О боли и травмах, с которыми приходится сталкиваться людям, расскажет постановка «Нерв» хореографа Анны Щеклеиной. Завершит программу балет «Минотавр», в основу которого легла авторская интерпретация древнегреческого мифа аргентинского прозаика Хулио Кортасара. Постановка раскроет отношения Минотавра со своей сестрой Ариадной, матерью Пасифаей и с самим собой.

Над спектаклями работали известные молодые хореографы — лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» — Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, художники по костюмам — Заслуженный художник России Игорь Чапурин и Галина Солодовникова, композиторы Илья Дягель и Василий Пешков, художник по свету Иван Виноградов и испанский балетмейстер Патрик Де Бана.

В постановках примут участие примы, премьеры и солисты Большого, среди которых — Анастасия Сташкевич, Алена Ковалева, Мария Виноградова, Елизавета Кокорева, Денис Савин, Александр Смольянинов, Георгий Гусев, Артур Мкртчян и другие артисты балетной труппы театра, а также звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов.

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Дениза Мацаева
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