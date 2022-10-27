В ФРГ возросло число нежелающих проходить военную службу

В ФРГ все больше солдат бундесвера отказываются служить на фоне украинского конфликта

В Германии все больше солдат бундесвера не желают проходить военную службу на фоне украинского конфликта. Об этом говорится в ответе министерства обороны Германии на запрос комитета по обороне Бундестага, сообщает Spiegel.

Количество отказов проходить службу увеличилось с 209 за весь 2021 год до 810 за первые восемь месяцев 2022 года. В то же время среди резервистов и особенно среди тех, кто не проходил военную службу, это число значительно возросло.

Уточняется, что все признанные лица, отказывающиеся от военной службы по соображениям совести, могут ссылаться на свой статус отказников как в случае повторного призыва, так и в случае военного нападения или угрозы военного нападения на ФРГ.

Политик от партии Левых в области безопасности Севим Дагделен объяснила возросшие цифры украинским конфликтом. По ее словам, рост числа нежелающих служить «отражают озабоченность по поводу последствий курса федерального правительства на военную эскалацию на Украине».

В сентябре глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер посетовал, что бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. По его словам, если бундестаг не утвердит сумму в 75 миллиардов евро в качестве минимального порога для ежегодного финансирования, реформирование немецкой армии «даже не стоит начинать».