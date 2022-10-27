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20:47, 27 октября 2022Россия

Россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации

Депутат Синельщиков заявил об отсутствии обязательного контроля при непогашенной судимости

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

При непогашенной судимости над гражданами не устанавливается строгий надзор органов контроля. В этом случае предусмотрена лишь профилактическая работа. Как она будет вестись при мобилизации, «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Неснятая судимость не значит, что есть надзор. По линии органов внутренних дел существует контроль за поведением. Это же не условно осужденный, это другое немножко. Официальный контроль существует за официально осужденными или при отсрочке исполнения приговора. Ситуация, когда у человека не погашена судимость, он отбыл наказание и вернулся из мест лишения свободы — это совершенно другое», — объяснил парламентарий.

27 октября Госдума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления, следует из базы документов нижней палаты парламента. Согласно российскому законодательству, судимость считается погашенной через определенный срок после того, как человек отбыл наказание, который определяется в зависимости от тяжести преступления.

Если человек отбыл наказание, и он не особо опасный рецидивист, он никаких ограничений не имеет

Юрий Синельщиковдепутат Госдумы

«С ним просто по нормам органов внутренних дел ведется некая профилактическая работа в зависимости от того, за что человек был судим, какие деяния ему вменялись. Это не жесткая обязанность, это профилактическая работа в зависимости от ситуации. Просто судимость человека не влечет за собой обязанность контролировать и устанавливать в отношении него какие-то запреты», — рассказал Юрий Синельщиков о надзоре за гражданами с непогашенной судимостью.

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Профилактическая работа определяется внутренними ведомственными актами, а не законами в целях предупреждения рецидива, отметил депутат. В случае мобилизации гражданина, это профилактическая работа будет проводиться исходя из обстоятельств, полагает он.

«Наверное, в ходе мобилизации будут учитываться эти обстоятельства. Это будет отрабатываться нормативными актами Министерства обороны. В законе не пропишешь всех этих вещей, на сегодня мы не знаем, как это будет определено, но это штука естественная», — заключил он.

Документ гласит, что на службу нельзя будет призвать граждан с непогашенной судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Также не могут быть мобилизованы осужденные за совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна и водного транспорта или железнодорожного состава.

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Варвара Кошечкина
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