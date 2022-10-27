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21:12, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал о потере доверия после обнародования разговора с Макроном

Путин порассуждал о потере доверия после обнародования разговора с президентом Макроном

Президент России Владимир Путин порассуждал о потере доверия после того, как его разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном был обнародован, в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер», — сказал Путин.

Французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Путиным и Макроном, которые прошли 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш.

Марина Совина
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