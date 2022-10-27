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20:51, 27 октября 2022Среда обитания

Россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в одном зарубежном городе

Altair Real Estate Dubai: российский спрос на аренду жилья в Дубае вырос на рекордные 150%
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Фото: Darcey Beau / Unsplash

В сентябре россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в Дубае (ОАЭ) — спрос на съемную недвижимость в зарубежном городе увеличился на 150,02 процента по сравнению с августом. Это стало максимальным месячным приростом за последние несколько лет, рассказали «Ленте.ру» в агентстве недвижимости Altair Real Estate Dubai.

Как отметили эксперты, количество запросов со стороны жителей России растет три месяца подряд. Значительно увеличился интерес россиян к аренде жилья в Дубае и по сравнению с сентябрем 2021-го — на 480,61 процента. При этом в целом за девять месяцев текущего года спрос повысился на 261,11 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

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По словам риелтора Altair Real Estate Dubai Льва Луковича, в первый месяц осени динамика обусловлена снижением температуры воздуха и стартом туристического сезона в ОАЭ. «Россияне любят жить хорошо, но при этом много не тратить. Сейчас поток жителей России в Дубай очень большой из-за мобилизации. Виза сюда делается достаточно просто, по прилете на три месяца», — рассказал специалист.

Популярными у россиян районами Дубая в Altair Real Estate назвали Джумейру Лейк Тауэрс, Джумейру Бич Резиденс, Дубай Марину, Бизнес-Бэй, Аль-Баршу и Дискавери Гарденс. При этом Лукович отметил, что жители России предпочитают снимать объекты рядом с метро.

Эксперт добавил, что распространенным явлением у россиян можно назвать несовпадение бюджета аренды и требований к объекту. То есть люди видят красивые картинки на сайтах и доступные по их меркам цены, но забывают про дополнительные расходы, такие как комиссия агенту и залог.

Нина Ташевская
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