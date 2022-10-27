Германия не смогла занять денег из-за энергокризиса

Reuters: Германия не смогла привлечь средства, необходимые для преодоления энергокризиса

Германия не смогла занять денег и найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что немецкие гособлигации традиционно считаются самыми надежными в Европе, последние аукционы продемонстрировали крайне слабый интерес со стороны покупателей. Так, в начале этого месяца Финансовое агентство ФРГ выставило на торги семилетние облигации с целевым показателем 4 миллиарда евро. Но из необходимых средств привлечь удалось менее половины — 1,78 миллиарда. Согласно анализу данных финансового агентства, проведенному Reuters, соотношение спроса и предложения на этих торгах составило 0,47 и было самым низким из всех продаж семилетних немецких облигаций и вторым самым низким за всю историю таких аукционов, проводившихся с 1999 года.

Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию несколькими факторами. Во-первых, на рынке сохраняется высокая волатильность на фоне неопределенности о дальнейшем уровне процентных ставок в Европе и планов ЦБ стран региона постепенно уходить с рынка облигаций.

Во-вторых, несмотря на резкий рост доходности немецкий десятилетних облигаций с минус 0,2 процента в начале года до примерно 2,2 процента, что близко к самому высокому уровню с 2011 года, облигации других стран могут быть более привлекательны для инвесторов. К тому же число выпуска гособлигаций растет по мере того, как страны увеличивают свой госдолг в поиске средств на преодоление энергокризиса.

Reuters указывает, что Германия как страна, ранее в наибольшей степени зависящая от российских поставок энергоресурсов и ставящая жесткие цели в рамках политики энергоперехода, будет наиболее остро, по сравнению с другими странами ЕС, нуждаться в средствах. В частности, 21 октября бундестаг был вынужден приостановить действие конституционного долгового тормоза, подразумевающего запрет на увеличение госдолга выше 0,35 процента годового ВВП.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек оценил экономические потери страны из-за высоких цен на энергоносители в 60 миллиардов евро в этом году и в 100 миллиардов евро в следующем.