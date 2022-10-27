Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:34, 27 октября 2022Экономика

Германия не смогла занять денег из-за энергокризиса

Reuters: Германия не смогла привлечь средства, необходимые для преодоления энергокризиса

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Германия не смогла занять денег и найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что немецкие гособлигации традиционно считаются самыми надежными в Европе, последние аукционы продемонстрировали крайне слабый интерес со стороны покупателей. Так, в начале этого месяца Финансовое агентство ФРГ выставило на торги семилетние облигации с целевым показателем 4 миллиарда евро. Но из необходимых средств привлечь удалось менее половины — 1,78 миллиарда. Согласно анализу данных финансового агентства, проведенному Reuters, соотношение спроса и предложения на этих торгах составило 0,47 и было самым низким из всех продаж семилетних немецких облигаций и вторым самым низким за всю историю таких аукционов, проводившихся с 1999 года.

Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию несколькими факторами. Во-первых, на рынке сохраняется высокая волатильность на фоне неопределенности о дальнейшем уровне процентных ставок в Европе и планов ЦБ стран региона постепенно уходить с рынка облигаций.

Материалы по теме:
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

Во-вторых, несмотря на резкий рост доходности немецкий десятилетних облигаций с минус 0,2 процента в начале года до примерно 2,2 процента, что близко к самому высокому уровню с 2011 года, облигации других стран могут быть более привлекательны для инвесторов. К тому же число выпуска гособлигаций растет по мере того, как страны увеличивают свой госдолг в поиске средств на преодоление энергокризиса.

Reuters указывает, что Германия как страна, ранее в наибольшей степени зависящая от российских поставок энергоресурсов и ставящая жесткие цели в рамках политики энергоперехода, будет наиболее остро, по сравнению с другими странами ЕС, нуждаться в средствах. В частности, 21 октября бундестаг был вынужден приостановить действие конституционного долгового тормоза, подразумевающего запрет на увеличение госдолга выше 0,35 процента годового ВВП.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек оценил экономические потери страны из-за высоких цен на энергоносители в 60 миллиардов евро в этом году и в 100 миллиардов евро в следующем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО
Москвичам рекомендовали дату смены летней резины на зимнюю
Безработный россиянин избил свою мать второй раз за полгода
Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной
Найдена неожиданная польза глобального энергетического кризиса
Россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в одном зарубежном городе
Путин поделился анекдотом про санкции против России
Россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации
Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ
Путин обратился к жителям Запада со словами «Россия — ваш друг»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.