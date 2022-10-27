Нефтегазовым гигантам предсказали двукратный рост доходов

МЭА: чистый доход от добычи нефти и газа достигнет $4 трлн в 2022 году

В 2022 году чистый доход от добычи нефти и газа в мире достигнет рекордных 4 триллионов долларов, предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном отчете. Это в два раза больше, чем доходы нефтегазовых гигантов в прошлом году.

Рост доходов стал возможен из-за резкого увеличения стоимости энергоресурсов в мире. И если бы нефтегазовые компании и правительства инвестировали эти дополнительные доходы в источники энергии с низким уровнем выбросов, например, водород и биотопливо, то это позволило бы покрыть все финансовые потребности для развития этих видов топлива до конца десятилетия, указывает МЭА.

«Для стран, добывающих нефть и газ, это может стать единственной в этом поколении возможностью диверсифицировать свою экономику, чтобы адаптироваться к новой формирующейся глобальной энергетической реальности» – указано в докладе МЭА.

Аналогичное предложение высказал и глава МЭА Фатих Бироль, который заявил о необходимости инвестировать вновь полученные нефтегазовые доходы в развитие чистой энергетики, для достижения мировой цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.

По прогнозам МЭА, спрос на все ископаемые виды топлива должен выйти на плато уже к середине этого десятилетия, а дальше начнется снижение потребления из-за активного перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). При этом доля России на мировых рынках нефти и газа сократится вдвое к 2030 году.

Ранее МЭА предрекло Европе беспрецедентный энергокризис ближайшей зимой. По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены сократить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности. Эксперты отмечают, что подобная необходимость может заставить правительства ввести нормированное потребление электроэнергии.