Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 октября

Миноброны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 27 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском. Они также поразили четыре пункта управления ВСУ, сбили Ми-8 в Запорожской области и уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха для украинских военнослужащих.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.