Российские таможенники изъяли 850 килограммов вещества для наркопроизводства

На Дальнем Востоке таможенники изъяли 850 килограммов вещества для наркопроизводства

На Дальнем Востоке сотрудники оперативной таможни изъяли из незаконного оборота около 850 килограммов вещества, которое используется для производства мефедрона. Груз прибыл в Россию из Китая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Российские таможенники усомнились в предназначении химической жидкости, прибывшей в контейнерах из Китая во Владивосток. По декларации, она предназначалась для использования в химической промышленности. Однако проведенная экспертиза показала другое — в емкостях оказалось вещество, используемое для изготовления наркотических средств. 850 килограммов сырья, которое пытались переправить через границу, хватило бы на создание полутора миллионов разовых доз.

Ввоз такого вещества в Россию возможен только с разрешения МВД. Его у отправителя не оказалось, поэтому груз изъяли и начали процессуальную проверку.