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17:04, 27 октября 2022Силовые структуры

Российские таможенники изъяли 850 килограммов вещества для наркопроизводства

На Дальнем Востоке таможенники изъяли 850 килограммов вещества для наркопроизводства

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

На Дальнем Востоке сотрудники оперативной таможни изъяли из незаконного оборота около 850 килограммов вещества, которое используется для производства мефедрона. Груз прибыл в Россию из Китая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Российские таможенники усомнились в предназначении химической жидкости, прибывшей в контейнерах из Китая во Владивосток. По декларации, она предназначалась для использования в химической промышленности. Однако проведенная экспертиза показала другое — в емкостях оказалось вещество, используемое для изготовления наркотических средств. 850 килограммов сырья, которое пытались переправить через границу, хватило бы на создание полутора миллионов разовых доз.

Ввоз такого вещества в Россию возможен только с разрешения МВД. Его у отправителя не оказалось, поэтому груз изъяли и начали процессуальную проверку.

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Илона Палей
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