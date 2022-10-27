В России захотели значительно поднять налог на воду

«Известия»: Минприроды предложило поднять налог на воду для предприятий в 1,5 раза

В России хотят увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. Минприроды разослало в органы власти соответствующий проект постановления правительства, пишут «Известия».

«Деньги за пользование водой идут исключительно на экологические и противопаводковые мероприятия. С каждым годом нагрузка увеличивается, так как из-за глобального изменения климата растут число и сила наводнений и паводков», — пояснили в ведомстве свое предложение о значительном поднятии налога.

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 миллиарда рублей, а в 2025-м — на 7,5 миллиарда. Все эти деньги пойдут на строительство инженерной защиты в городах и селах России, заверили

в Минприроды.

Повышение ставки платы приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия, предупредили в Совете производителей энергии. В «Русгидро» заявили, что такое решение обернется ростом тарифов и другими экономическими последствиями как для населения, так и для промышленных предприятий.

Повышение налоговой нагрузки, на которое российские власти намерены пойти в следующем году из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов, может дать обратный эффект и стать значительным риском для будущего страны. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ранее РБК.