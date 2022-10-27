Неизвестный ударил ножом российскую пенсионерку и отнял у нее кошелек в подъезде

В Омске неизвестный напал на 81-летнюю пенсионерку, ударил ее ножом и отнял кошелек

В Омской области следователи возбудили дело по факту покушения на убийство 81-летней пенсионерки и разбойного нападения на нее. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным следствия, днем 26 октября в подъезде жилого дома на улице Челюскинцев неизвестный мужчина напал на пожилую женщину, несколько раз ударил ее ножом и отнял сумку с кошельком, после чего скрылся. Позже пострадавшую доставили в больницу.

В настоящее время следователи и полицейские ищут преступника и выясняют обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверят причастность нападавшего к другим подобным преступлениям.

6 сентября сообщалось, что в Иркутской области 42-летний россиянин задушил пенсионерку, чтобы завладеть ее телефоном.