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18:21, 27 октября 2022Мир

Путин заявил о пославшем Россию НАТО

Президент России Путин заявил, что страны НАТО «послали ее подальше»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО «послали ее [Россию] подальше», хотя она хотела выстроить с ним хорошие отношения. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Я уже не говорю про расширение НАТО за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности», — подчеркнул политик. По словам Путина, Москва совершила очередную попытку сблизиться с западными странами и альянсом зимой прошлого года, однако «нас послали подальше».

Ранее Путин заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. При этом он считает, что оно же и самое важное, поскольку уже сейчас «формируется будущее мировое устройство».

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Виктория Кондратьева
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