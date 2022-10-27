Путин заявил о пославшем Россию НАТО

Президент России Путин заявил, что страны НАТО «послали ее подальше»

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО «послали ее [Россию] подальше», хотя она хотела выстроить с ним хорошие отношения. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Я уже не говорю про расширение НАТО за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности», — подчеркнул политик. По словам Путина, Москва совершила очередную попытку сблизиться с западными странами и альянсом зимой прошлого года, однако «нас послали подальше».

Ранее Путин заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. При этом он считает, что оно же и самое важное, поскольку уже сейчас «формируется будущее мировое устройство».