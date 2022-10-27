В Узбекистане опровергли сборку иранских беспилотников в стране

В Узбекистане опровергли информацию о сборке в республике иранских дронов для ВС России

В Государственном комитете оборонной промышленности Узбекистана опровергли информацию о производстве и сборке в стране иранских беспилотников для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Госкомитете отметили, что республика никогда не производила вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и не занимается этим в настоящий момент.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) в беседе с израильским миллиардером Леонидом Невзлиным заявил, что в Узбекистане якобы собирают иранские дроны для поставки в российскую армию. При этом он предположил, что их производством также занимаются в Ираке.