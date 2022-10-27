Стало известно о планах США изменить потолок цен на российскую нефть

Bloomberg заявил о планах США смягчить условия применения потолка цен на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена намерена изменить условия введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Власти США свернули план по утверждению потолка цен на российскую нефть «из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией». Поэтому сейчас у американской администрации есть планы смягчить условия применения этого механизма.

«Вместо лишения Кремля нефтяных доходов путем введения жесткого ограничения на цены… Соединенные Штаты и Европейский союз, вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось», — отмечает издание.

Агентство утверждает, что согласились ввести ограничения против российской нефти только страны «Большой семерки» (G7) и Австралия.

