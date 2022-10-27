Папа Римский призвал священников и монахинь не смотреть порно, чтобы избежать искушений

Папа Римский Франциск предостерег священников и монахинь от просмотра порнографии в интернете, пояснив, что из-за этого они могут впасть в искушение. Цитату приводит The Washington Post.

85-летний понтифик заявил, что порно — это порок, которым страдают очень многие люди. «Оттуда приходит дьявол... Он ослабляет сердце священника... Если вы можете удалить это со своих мобильных телефонов, сделайте это, чтобы не поддаваться соблазнам», — подчеркнул понтифик.

Издание Daily Dot ранее утверждало, что папа Римский ставит лайки обнаженной модели. После того как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram. До этого лайк появлялся под фотографией другой модели (но потом исчез).