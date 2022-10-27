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14:55, 27 октября 2022Ценности

Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе

Лукашенко заявил, что носит одежду исключительно белорусских проивзодителей
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при выборе одежды отдает предпочтение исключительно белорусским брендам. О своем гардеробе глава государства рассказал в ходе встречи с местными производителями, передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко посетовал, что у многих людей в республике по-прежнему «глаза горят при виде какой-то импортной продукции». «Я могу, пожалуйста, предъявить. Я одеваюсь исключительно в нашего производства одежду», — заявил он, слушая доклад председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.

Глава государства также выразил уверенность в том, что все пятеро участников встречи также одеты в белорусскую одежду. Все присутствующие подтвердили это.

В августе в Москве появился первый магазин с сувенирами и одеждой от Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами, писал ТАСС. Торговая точка заработала в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ. В частности, там можно приобрести майки, свитшоты, кепки и сумки с надписями: «Первый» и «Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию».

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Варвара Кошечкина
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