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12:58, 27 октября 2022Мир

Российское посольство направило ноту Парижу из-за нападения украинцев на россиян

Посольство РФ направило ноту Франции из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

Фото: Velar Grant / ZumaPress / Globallookpress.com

Российское посольство направило официальную ноту в Париж из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости.

В диппредставительстве рассказали, что потребовали от французского МИД принять меры по наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых граждане России подвергались бы опасности на территории Франции. В посольстве назвали нападения наглядным свидетельством «агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины».

Ранее гражданка России проживающая во Франции рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во французском городе Довиль в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Полиция отказалась задержать основного инициатора драки.

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Виктория Кондратьева
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