Pfizer заподозрили в сокрытии прибыли для уклонения от налогов

В Италии Pfizer заподозрили в сокрытии прибыли в $1,2 миллиарда для уклонения от налогов

В Италии начали расследование в отношении компании Pfizer. Как уточняет Bloomberg, итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики страны) подозревает компанию в неуплате налогов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Журналисты издания отмечают, что в рамках расследования будет уделено внимание деятельности компании в период с 2017 по 2019 год. Утверждается, что в этот временной промежуток компания могла вывести из страны часть прибыли, пытаясь уклониться от налогов.

Комментируя выдвинутые обвинения, представители Pfizer заявили, что власти Италии регулярно проводят аудиты в отношении компании. «Pfizer соблюдает налоговое законодательство Италии», — заверили они.

В начале октября стало известно, что компания Pfizer не проводила тесты вакцины перед выпуском на рынок.