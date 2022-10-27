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15:30, 27 октября 2022Экономика

Pfizer заподозрили в сокрытии прибыли для уклонения от налогов

В Италии Pfizer заподозрили в сокрытии прибыли в $1,2 миллиарда для уклонения от налогов

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

В Италии начали расследование в отношении компании Pfizer. Как уточняет Bloomberg, итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики страны) подозревает компанию в неуплате налогов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Журналисты издания отмечают, что в рамках расследования будет уделено внимание деятельности компании в период с 2017 по 2019 год. Утверждается, что в этот временной промежуток компания могла вывести из страны часть прибыли, пытаясь уклониться от налогов.

Комментируя выдвинутые обвинения, представители Pfizer заявили, что власти Италии регулярно проводят аудиты в отношении компании. «Pfizer соблюдает налоговое законодательство Италии», — заверили они.

В начале октября стало известно, что компания Pfizer не проводила тесты вакцины перед выпуском на рынок.

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Варвара Кошечкина
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