В России захотели убрать «псевдоорганические» продукты с полок магазинов

Минпромторг захотел убрать с полок магазинов органические продукты без сертификата

Минпромторг России предупредил торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи органических продуктов, у которых нет сертификата. О том, что власти захотели убрать с полок магазинов такие товары, узнал РБК.

Разъяснения носят «исключительно рекомендательный характер», заявили в ведомстве. Их задача — не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

С 1 января 2020 года ступил в силу закон «Об органической продукции», согласно которому производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический» только, если у них есть сертификат о соответствии. Прохождение сертификации добровольное.

«На полках сейчас 60-70 процентов продукции, которая мимикрирует под органику, то есть называется органической на русском или английском языке либо имеет приставку эко и био, но не имеет подтверждения», — заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Согласно российскому законодательству, органической называют продукцию, в производстве которой не используют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и аналогичные вещества.