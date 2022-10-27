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17:48, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал о «десятках гендеров и гей-парадах»

Путин заявил, что на Западе имеют право внедрять тенденции вроде «десятков гендеров»

Кадр: Первый канал

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» порассуждал о «десятках гендеров и гей-парадах» на Западе. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

По его мнению, на Западе должно быть обеспечено право на собственное культурное своеобразие, к этому нужно относиться с уважением. Президент подчеркнул, что при этом должны так же реализовываться права всех остальных людей.

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Если элиты в западных странах думают, что могут внедрить в сознание своих граждан тенденции вроде «десятков гендеров и гей-парадов», они могут это сделать, заявил Путин, назвав подобные тенденции «странноватыми».

«Так тому и быть. Да пускай делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении», — сказал президент, указав на социальные, демографические и экономические проблемы на Западе

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, в ее генетическом коде — стремление следовать своему пути.

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Анастасия Шейкина
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