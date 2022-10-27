Опубликовано обращение ученых в связи с чрезвычайной ситуацией

Журнал BioScience опубликовал обращение ученых в связи с климатической катастрофой

Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета штата Орегон заявили, что человечество сталкивается с чрезвычайной климатической ситуацией, а состояние биосферы Земли достигло «красного кода». Статья специалистов, в которой они призывают мировое сообщество к действиям по предотвращению страшных последствий изменения климата, опубликована в журнале BioScience.

Авторы отмечают, что 16 из 35 ключевых показателей, связанных с воздействием на экосистемы Земли, находятся на уровне рекордно экстремальных значений. Они включают высокую численность населения и сельскохозяйственных жвачных животных, уровни углекислого газа, метана, и оксида азота в атмосфере, сокращение ледниковой массы Гренландии, уменьшение толщины ледников, увеличение тепловой энергии океана, повышение уровня моря, а также ряд экономических показателей.

Изменение климата способствует росту экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий, например, учащению событий аномальной жары, утрате древесного покрова из-за лесных пожаров, а также распространению вируса лихорадки денге, переносимого комарами. Авторы отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере, который способствует глобальному потеплению, достигла рекордных 418 частей на миллион, что является самым высоким показателем за всю историю непосредственных наблюдений.

По словам ученых, стихийные бедствия, связанные с изменением климата, несоразмерно вредят людям в регионах с низким уровнем доходов, которые внесли минимальный вклад в накопление парниковых газов. Например, летом 2022 года треть территории Пакистана была затоплена, в результате чего 33 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В том же году произошли масштабные лесные пожары в Европе и США; штормы и наводнения в восточной Австралии, Бангладеш и Индии; высыхание рек в Китае и Европе, а также необычно сильные волны тепла или «тепловые купола» во многих регионах Северного полушария.

В докладе отмечается, что за три десятилетия, прошедших с тех пор, как в 1992 году более 1700 ученых подписали манифест «Предупреждение ученых мира человечеству», глобальные выбросы парниковых газов увеличились на 40 процентов. В настоящее время антропогенные способствуют потеплению примерно на три градуса Цельсия выше доиндустриальных значений к 2100 году до уровня температуры, рекордного за последние три миллиона лет. Авторы пишут, что есть все основания полагать, что человечество переживает серьезный климатический кризис и глобальную катастрофу, которая может обернуться куда худшими последствиями, если не предпринять срочных действий.