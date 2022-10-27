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19:21, 27 октября 2022Мир

Путин назвал Эрдогана не позволяющим сесть себе на шею

Путин назвал президента Турции Эрдогана непростым, но надежным партнером

Фото: President Website / WANA / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствуется интересами только своей страны, считает российский президент Владимир Путин. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Он также назвал турецкого коллегу последовательным и надежным партнером, но также и непростым. Путин пояснил, что многие решения между Москвой и Анкарой рождаются в длительных и непростых спорах.

«А сам он сесть на шею не пытается вам?» — спросил модератор сессии Федор Лукьянов. В ответ Путин подчеркнул, что Эрдоган — непростой партнер, который «всегда отстаивает свои интересы, не личные, а интересы страны».

«Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею, он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, советников, является оптимальным», — заключил президент.

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Виктория Кондратьева
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