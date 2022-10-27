Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи на Новый год

Туроператоры сообщили, что отели Сочи на Новый год забронированы на 50 процентов

Туроператоры предупредили россиян о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи на зимние праздники. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам руководителя компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, в настоящее время еще можно найти свободные места — в среднем на Новый год забронировано около 50 процентов номерного фонда.

Директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филипенкова рассказала, что средний чек на проживание в гостинице начинается от 65 тысяч рублей на человека за пять дней, в апартаментах — от 47 тысяч. «Stop sale пока нет, но надо понимать, что прежде всего в продажах пользуются спросом нестандартные номера, рассчитанные на большое количество гостей, номера повышенной комфортности. Спрос превышает предложение, и такие категории заканчиваются в первую очередь», — заявила эксперт, отметив, что с ростом загруженности тарифы на проживание начнут расти.

По информации издания, в отеле «Богатырь» на 10 ночей в период новогодних праздников можно забронировать номер за 191 тысячу рублей на двоих, проживание в пятизвездочном Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi обойдется в 252 тысячи, в гостинице Marriott Sochi Krasnaya Polyana категории пять звезд размещение стоит минимум 434 тысячи.

Ранее в октябре российская блогерша Мария Нефедова выбрала для последних дней отпуска в Краснодарском крае сочинский отель «Бархатные сезоны» и пожаловалась на отсутствие теплой воды в душе, таракана в ванне и пренебрежение персонала к постояльцам. Проблемы начались еще при заселении — чтобы получить ключи от номера, россиянка ждала в очереди 40 минут.

