Водитель BMW напал с кулаками и пистолетом на российских активистов «СтопХам»

В Новосибирске водитель BMW напал с кулаками и пистолетом на активистов «СтопХам»

В Новосибирске во время рейда «СтопХам» водитель неправильно припаркованной машины из-за замечаний и попытки наклеить на лобовое стекло наклейку напал с кулаками на активистов, а потом достал пистолет. Об этом сообщает издание «КП-Новосибирск».

В конфликт переросло замечание активистов «СтопХам» водителю тонированного BMW о неправильной парковке. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина отогнал свой автомобиль с тротуара, но поставил его опять неудачно, перегородив пешеходный переход.

Когда активисты стали клеить знак нарушителя на лобовое стекло, мужчина набросился на них с кулаками. Участникам рейда пришлось применить перцовый баллончик, однако после этого они увидели в руках водителя пистолет. Из него он выстрелил в асфальт.

На мужчину написано заявление в полицию. Его могут привлечь к ответственности за незаконное применение оружия.