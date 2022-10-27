Мишустин поддержал стратегию развития строительной отрасли до 2030 года

В правительстве обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

В правительстве состоялось заседание, в котором участвовал премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. На нем презентовали стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

«В рамках мероприятий стратегии предполагается провести системную трансформацию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий и для большей прозрачности перевести в электронный вид основные процедуры, сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла, число избыточных требований», — отметил Мишустин.

Хуснуллин напомнил, что это первый подобный стратегический документ в сфере строительства. Стратегия охватывает все виды строительства, включая жилищное, транспортное, инфраструктурное и промышленное. Документ предусматривает два сценария: базовый и рисковый.

«В настоящее время имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами. Но нами будут приложены максимальные усилия для реализации именно базового сценария. И могу сказать, что, несмотря на все сложности, в этом году показатели, предусмотренные национальными проектами и указами президента по вводу жилья и ремонту дорог, будут, безусловно, выполнены. Мы видим это по сегодняшней динамике», — сказал Хуснуллин.

В документе предусмотрено вовлечение в оборот новых земельных участков, обеспечение необходимой инфраструктурой территорий под жилищное строительство, развитие механизмов комплексной застройки территорий и индивидуального жилищного строительства. Особая роль отводится развитию рынка ипотеки. Также предлагается ввести адресные меры поддержки жилищного строительства в регионах, исходя из деления на региональные кластеры в зависимости от структуры спроса и предложения. Кроме того, предусмотрена реализация комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Также предлагается создать единую цифровую среду, описывающую весь жизненный цикл объекта капитального строительства и цифровые сервисы для граждан, бизнеса и государства.

Общая стоимость реализации стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 триллионов рублей, основная часть из которых — внебюджетные источники, при этом за тот же период бюджет получит более 30 триллионов рублей налогов и иных поступлений, отметил Хуснуллин.

Мишустин предложил утвердить стратегию, подчеркнув, что она получилась довольно амбициозной.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что стратегия предполагает обеспечение поддержки жилищного строительства от создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до развития комфортной городской среды.

«Стратегия предполагает обеспечение поддержки жилищного строительства по всему контуру — от создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до развития комфортной городской среды. Важный элемент документа — социально-экономическая инициатива правительства "инфраструктурное меню", частью которого являются бюджетные кредиты и механизм льготного финансирования застройщиков через выпуск облигаций ДОМ.РФ», — подчеркнул Виталий Мутко.

Он добавил, что частью Стратегии является инициатива «Мой частный дом», ее реализация предусматривает качественное развитие частного домостроения.

«Наши исследования показывают, что сейчас у людей все больше запросов именно на строительство собственного дома. Эффективным инструментом увеличения ввода жилья и повышения его доступности остаются ипотечные госпрограммы, оператором которых является ДОМ.РФ. В совокупности с другими мерами будет реализован комплексный подход к развитию стройотрасли», — заключил гендиректор ДОМ.РФ.

