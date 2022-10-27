Корпорация МСП изменила правила предоставления банкам «зонтичных» поручительств

Корпорация МСП ограничила ставки для банков-партнеров по «зонтичным» поручительствам

Корпорация МСП объявила об изменении правил предоставления банкам «зонтичных» поручительств за малые и средние предприятия. Для поддержки бизнеса в сложных экономических условиях и ограничения аппетитов кредитных организаций установлены ограничения на ставки и комиссии, которые они могут включать в договоры. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Мы зафиксировали, что банки при работе с нашими "зонтичными" поручительствами не вправе вписывать в кредитные договоры с заемщиками из числа малого и среднего бизнеса дополнительные комиссии, сборы и иные платежи. Также установлено ограничение по процентной ставке. Она не сможет превышать ключевую более чем на восемь процентных пунктов», — подчеркнул Александр Исаевич, добавив, что в этом году средняя ставка по кредитам была около 12 процентов.

До конца 2022 года Корпорация МСП планирует выдать под «зонтичные» поручительства еще порядка 2 тысяч кредитов на общую сумму не менее 24 миллиарда рублей. К настоящему времени этим механизмом уже воспользовались 25 тысяч заемщиков на общую сумму порядка 177 миллиардов рублей, что стало рекордом для корпорации за все время ее работы. За весь 2020 год гарантии получили 1,7 тысячи предприятии в общей сложности на 126 миллиардов рублей.

«Благодаря реализации «зонтичного» механизма поручительств бизнес, который не имел возможности получить банковские кредиты, теперь может это делать. Речь идет о каждом четвертом предпринимателе из числа тех, кто воспользовался нашим инструментом. Более 98 процентов кредитов привлекли микро- и малые предприятия, причем микрокомпании взяли четыре из пяти таких займов. Более 45 процентов общего объема кредитования под «зонтичные» поручительства пришлось на реальный сектор экономики», — рассказал Александр Исаевич.

Он добавил, что «зонтичные» поручительства сегодня работают быстрее и эффективнее обычных. Это стало возможным за счет того, что выдаются они бесплатно в «одном окне» банка вместе с кредитом и покрывают до 50 процентов рисков за предпринимателя, позволяя в том числе снизить процентные ставки.

С начала года регионами-лидерами по количеству кредитов под «зонтичные» поручительства стали Краснодарский край, Свердловская, Воронежская Новосибирская и Нижегородская области, а также Ростовская область и Пермский край. В топ-лист также вошли Республика Крым и Севастополь. При этом еще в 2020 году в этих регионах не было выдано ни одной гарантии Корпорации МСП.

Напомним, «зонтичные» поручительства были разработаны по поручению президента Владимира Путина и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию механизма в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время «зонтичные» поручительства принимают 12 банков-партнеров.

