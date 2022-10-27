Аналитик назвал последствия повышения ключевой ставки в ЕС

Экономист Мовчан заявил, что повышение ставки ЕЦБ поможет сбить инфляцию в ЕС

Повышение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,75 процентных пункта поможет сбить инфляцию и вместе с тем не слишком болезненно отразится на экономической активности, поскольку ЕС и так находится практически в рецессии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Андрей Мовчан.

«Любое повышение ставки всегда негативно действует на инфляцию, — сказал Мовчан. — В России это сработало, инфляция сильно замедлилась. Европе тоже придется пройти этот путь, нужно понимать, что данное повышение ставки не последнее, будут еще. Кроме того, ЕС значительно отстает от США и Великобритании в этом вопросе, так что действие правильное, направление верное».

Экономист также добавил, что повышение ставки всегда агрессивно отражается на экономической активности внутри страны. Но, поскольку Европа все равно стоит на грани рецессии, губительных последствий здесь быть не должно.

«Когда идет быстрый экономический рост, повышение ставки его замедляет. Когда случается экономическая катастрофа, повышение ставки может ее усугубить. А когда стагнация, рецессия, особенного влияния здесь нет, потому что активность и так невысокая, все достаточно стабильно. Потому я бы не ждал и переоценок роста ВВП, все индикаторы останутся прежними», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте регулятора.

На столь резкое повышение ставок ЕЦБ решился второй раз подряд. В сообщении указывается, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится для возвращения инфляции к целевому уровню 2 процента.