Путин не предупредил Китай о начале спецоперации на Украине

Путин заявил, что не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что не предупреждал лидера КНР Си Цзиньпина о планах на проведение спецоперации на Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Президент добавил, что Россия с уважением относится к позиции Китая, который считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно мирным путем.

Ранее политик также отметил, что у Генерального штаба есть подробный план действий на Украине и сам он посвящен в его детали. Делиться ими с публикой президент отказался. «План и цель одна — помощь людям, которые проживают в Донбассе. Вот из этого мы исходим», — заявил Путин.

По его словам, после признания независимости республик Донбасса Россия должна была их защитить.