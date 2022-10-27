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15:08, 27 октября 2022Ценности

Резко похудевшим россиянкам назвали способы вернуть упругое тело

Хирург Павел Голованев: вернуть упругость коже после похудения поможет абдоминопластика

Фото: John Arano / Unsplash

Пластический хирург Павел Голованев назвал россиянкам способы скорректировать тело после похудения. Его советы поступили в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 октября.

По словам специалиста, из-за резкой потери веса кожа теряет эластичность, начинает обвисать и образуются складки. В таких случаях вернуть ей упругость помогут хирургические вмешательства, а именно абдоминопластика (пластика живота), торсопластика (операция, захватывающая живот, бедра, спину и ягодицы), брахиопластика (пластика рук) и другие.

Абдоминопластика — наилучший вариант, чтобы избавиться от кожно-жирового фартука. Часто женщины обращаются в клиники после беременности, особенно при диастазе, который ушивается во время операции. Отмечается, что рубец врачи прячут в зоне бикини. Что касается подтяжки плеч, то сегодня существует методика, при которой швы скрываются в подмышечной впадине и остаются незаметными для окружающих.

Голованев добавил, что, как правило, перечисленные операции сочетают с липосакцией. С помощью этой процедуры можно локально удалить жировые скопления, с которыми крайне трудно бороться спортом или диетами.

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Врач также дал рекомендации по правильному похудению во избежание последующих проблем с кожей. Во-первых, нельзя резко сбрасывать вес, так как именно при быстрой потере лишних килограммов кожа теряет эластичность. Во-вторых, необходимо пользоваться специальными кремами, укрепляющими кожу, в составе которых есть витамины А и Е, алоэ вера и другие травяные ингредиенты. Наконец, не стоит пренебрегать физической активностью, массажами и обертыванием.

Ранее в октябре хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказалась ринопластика. При этом, по словам врача, чаще всего в его кабинет приходят пациентки с выдающейся горбинкой на носу, полученной, в частности, в результате травмы.

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Карина Черных
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