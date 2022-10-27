Следователи возбудили дело по факту убийства 12-летней российской школьницы

СКР возбудил дело по факту убийства ушедшей за хлебом 12-летней девочки под Ростовом

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По данным ведомства, тело школьницы с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранениями было найдено 25 октября на территории хутора Тереховский в Усть-Донецком районе. В тот день девочка ушла в магазин за хлебом и пропала, уточняет «КП-Ростов-на-Дону».

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, был назначен ряд экспертиз. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Сейчас правоохранители ищут преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

1 июля сообщалось, что суд приговорил к пожизненному сроку убивших девочку в Костроме педофилов.