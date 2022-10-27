Бывший пленный заявил о массированном ударе по Киеву

Экс-военнопленный Шалыгин: удар по Киеву привел к отключению электричества в тюрьме

Вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин заявил РИА Новости, что массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными.

«Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное», — сообщил он.

Также он рассказал, что в камере, где были пленные, не было туалета. В углу стояли несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.