В челябинском нацпарке засняли вышедших на охоту волков

В нацпарке «Зигальга» засняли волков, которые вышли на охоту

В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области засняли на видео стаю волков, которая вышла на охоту. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает URA.RU.

В нацпарке предположили, что на видео попала семья волков во главе с родителями. По их данным, в стае могут быть как животные, родившиеся в 2022 году, так и прошлогоднее потомство. Взрослые особи сейчас обучают молодых, чтобы те смогли применить новые навыки зимой. У волков есть определенная стратегия охоты. Часть прячется в засаде, другая выгоняет добычу.

Волки живут семьями, однако ближе к зиме к стае могут примкнуть волки-одиночки. Совокупно в стае может находиться до 40 особей.

По данным учета, в 2021 году в «Зигальге» насчитывалось шесть особей. Летом их больше, но численность уменьшается с приходом холодов. Животные могут выходить за границу нацпарка, где становятся добычей охотников, однако сами не ищут встреч с человеком. Посетителям «Зигальги» рекомендуют ходить по тропам, а при встрече с волками не приближаться к ним, и не фотографировать.