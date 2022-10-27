Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:30, 27 октября 2022Экономика

Burger King начнет продавать вино в России

РБК: Burger King начнет продавать вино в московском аэропорту Внуково в 2023 году

Фото: Unsplash

Сеть быстрого питания Burger King в качестве эксперимента начнет продавать тихие и игристые вина в одном ресторане России. Необходимые лицензии на розничные продажи алкоголя компания уже получила. Предполагается, что вино увеличит средний чек в два- три раза, передает РБК.

Так, Burger King откроет продажи вина на территории московского аэропорта Внуково. Представитель компании подчеркнул, что эксперимент начнется в первом квартале 2023 года. Посетителям заведений будут предлагать на выбор «шампанское или вино». «Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Смертельная жадностьОт этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
27 марта 2019
На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
На всех не хватитЧеловечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
2 января 2020

В компании не уточнили, напитки каких производителей они будут продавать. Однако представители сети добавили, что не планируют включать в меню крепкий алкоголь. Сейчас у в меню у Burger King присутствует только пиво компании «Балтика». О том, что у сети фастфуда появилась алкогольная лицензия, первым сообщил отраслевой канал «Вино и люди».

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета ФРиО Сергей Миронов назвал необычным решение Burger King продавать тихие и игристые вина. «Для фастфуда это новый шаг», — отметил он. По его мнению, напитки станут популярными, поскольку клиенты употребляют больше алкоголя в аэропортах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Французский премьер объяснила неготовность ускоренного принятия Украины в ЕС
Стало известно о планах США изменить потолок цен на российскую нефть
Белый дом заявил о стратегическом партнерстве США с Саудовской Аравией
США заподозрили Россию в содействии подавлению протестов в Иране
В ООН отказались давать поручения по расследованию по беспилотникам на Украине
Burger King начнет продавать вино в России
Раскрыта эволюция осьминогов с раковинами
США сообщили о готовности обойти Китай в рамках стратегической конкуренции
США высказались о переговорах по ядерной сделке с Ираном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.