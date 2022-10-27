Burger King начнет продавать вино в России

РБК: Burger King начнет продавать вино в московском аэропорту Внуково в 2023 году

Сеть быстрого питания Burger King в качестве эксперимента начнет продавать тихие и игристые вина в одном ресторане России. Необходимые лицензии на розничные продажи алкоголя компания уже получила. Предполагается, что вино увеличит средний чек в два- три раза, передает РБК.

Так, Burger King откроет продажи вина на территории московского аэропорта Внуково. Представитель компании подчеркнул, что эксперимент начнется в первом квартале 2023 года. Посетителям заведений будут предлагать на выбор «шампанское или вино». «Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — подчеркнул он.

В компании не уточнили, напитки каких производителей они будут продавать. Однако представители сети добавили, что не планируют включать в меню крепкий алкоголь. Сейчас у в меню у Burger King присутствует только пиво компании «Балтика». О том, что у сети фастфуда появилась алкогольная лицензия, первым сообщил отраслевой канал «Вино и люди».

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета ФРиО Сергей Миронов назвал необычным решение Burger King продавать тихие и игристые вина. «Для фастфуда это новый шаг», — отметил он. По его мнению, напитки станут популярными, поскольку клиенты употребляют больше алкоголя в аэропортах.