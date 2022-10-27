Власти Запорожской области запретили продажу алкоголя одной категории граждан

В Запорожской области запретили продажу алкогольной продукции и пива военнослужащим

Власти Запорожской области ввели ограничения на реализацию алкогольной продукции, запретив ее продажу одной категории граждан. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с введением в регионе военного положения категорически запрещена продажа алкоголя военнослужащим.

«Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим. В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное», — написал он.

Рогов пояснил, что данное ограничение реализуется в соответствии с решением военно-гражданской администрации (ВГА) и военной комендатуры, на основании федерального конституционного закона «О военном положении».

По указу президента России с 20 октября в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) введено военное положение.