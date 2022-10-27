Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 27 октября 2022Россия

Власти Запорожской области запретили продажу алкоголя одной категории граждан

В Запорожской области запретили продажу алкогольной продукции и пива военнослужащим

Фото: Reuters

Власти Запорожской области ввели ограничения на реализацию алкогольной продукции, запретив ее продажу одной категории граждан. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с введением в регионе военного положения категорически запрещена продажа алкоголя военнослужащим.

«Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим. В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное», — написал он.

Рогов пояснил, что данное ограничение реализуется в соответствии с решением военно-гражданской администрации (ВГА) и военной комендатуры, на основании федерального конституционного закона «О военном положении».

По указу президента России с 20 октября в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) введено военное положение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия ударила по критически важной инфраструктуре в центре Украины
Добившийся отмены закона о мотошлемах адвокат разбился без шлема на мотоцикле
Россияне описали отдых в Анапе фразой «не море, а помойка»
Российские таможенники изъяли 850 килограммов вещества для наркопроизводства
Власти Запорожской области запретили продажу алкоголя одной категории граждан
KFC направила заявки в Роспатент на регистрацию названия
Призер Евро-2008 Павлюченко завершил карьеру
Власти Молдавии призвали граждан оставаться дома ночью
Сечин назвал отказ от российских углеводородов причиной инфляции в мире
Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Шереметьево
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.