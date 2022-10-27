В Сбере рассказали о выгоде при покупках в дни акции «Зеленый день»

Сбер предложит клиентам выгоды в «Зеленый день»

С 11 по 12 ноября 2022 года в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к 181-му дню рождения Сбера. В ее рамках клиентам предложат скидки, выгодные условия по своим продуктам и специальные предложения от компаний-партнеров, которые доступны только раз в году.

Так, за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay у десяти клиентов «СберСпасибо» будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно три приза по миллиону бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее тысячи рублей в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Кроме этого, повышенные бонусы в размере до десяти процентов от стоимости покупки будут начисляться у партнеров программы в период акции с 10 по 13 ноября: в «СберМегаМаркете», «СберЕАПТЕКЕ», «СберМаркете» и других компаний. Увеличить начисление бонусов до 20 процентов смогут подписчики «СберПрайм» за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной «СберКарты» с 10 по 12 ноября клиентам будут начислять повышенные бонусы за онлайн покупки у партнеров, совершенные до 31 декабря.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зеленый день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности «СберСпасибо».

