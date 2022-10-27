«Аэрофлот» перейдет на зимнее расписание

«Аэрофлот» зимой запланировал полеты по России и еще в 16 стран

С 30 октября 2022 года «Аэрофлот» запускает зимнее расписание, которое будет действовать до 25 марта 2023 года.

Перевозчик расширяет программу прямых перелетов из некоторых регионов России к интересующим отечественным исследовательским городам. В зимнем расписании будет новая программа полетов из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы в Минеральных Водах. Также будут продолжены прямые рейсы из шести регионов в Сочи: с октября — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, с декабря — из Самары, Казани, Уфы и Перми.

В общей сложности «Аэрофлот» будет летать из аэропорта Шереметьево в 39 регионов России.

Наиболее интенсивная частота полетов ожидается в ближайшие направления из Москвы. Так, в Санкт-Петербург ежедневно выполнять по 15 парных рейсов. В направлении Сочи их будет десять. В Казань и Екатеринбург ежесуточно будет по семь рейсов. А в Минеральные Воды - шесть парных рейсов. В Самару и Калининград - по пять.

Что касается международных перелетов: «Аэрофлот» будет в наступающем сезоне ежедневно летать из Москвы в Бангкок и Пхукет. Со 2 ноября планируется возобновить регулярные полеты на Гоа. Кроме того, в новом зимнем сезоне будут перелеты в Дубай, Шарм-эль-Шейх, Хургаду), Коломбо, Маэ, Мале, в Пекин, Гуанчжоу, Дели, Тегеран, Стамбул и Анталью. Также будут рассмотрены отдельные полеты авиакомпаний в страны СНГ: Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

Актуальная версия расписания размещена на сайте авиакомпании.

Напомним, «Аэрофлот» в 2021 году перевез 21,4 миллиона человек.