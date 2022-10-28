Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов в Херсонской области

Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области

В Херсонской области в результате обстрела одного из чеченских подразделений погибли 23 бойца. Об этом 27 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-аккаунте.

Он отметил, что еще 58 человек получили ранения. «Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — добавил Кадыров. По его словам, раненые бойцы получат по три миллиона рублей.

Глава Чечни также пообещал выделить на похороны погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по одному миллиону рублей. «Еще 12 млн выплачивает семье государство. <...> Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!» — заявил он.

По словам Кадырова, в тот же день чеченские бойцы в качестве «акта возмездия» «провели вылазку, в ходе которой прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его несовершеннолетние сыновья — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов ВСУ. Подростки находились в зоне спецоперации в распоряжении батальона «Запад-Ахмат».