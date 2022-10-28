Прошла пресс-конференция Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022

В Москве состоялась пресс-конференция Национального чемпионата «Абилимпикс»

В выставочном центре «Гостиный Двор» в Москве состоялась пресс-конференция Национального чемпионата «Абилимпикс». В ней приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева, руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук и руководитель проекта по развитию инклюзивной среды «Почты России» Денис Горшко.

Участники пресс-конференции отметили важность и актуальность проведения Национального чемпионата «Абилимпикс», так как он имеет колоссальное значение для формирования инклюзивный культуры и развитии общества в целом. Благодаря ему у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) повышается возможность проявить себя и свои таланты. Среди участников школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также педагоги, сотрудники образовательных учреждений, наставники. По словам Виктора Неумывакина, возрастной планки у мероприятия нет. Участие в чемпионате могут принимать люди с инвалидностью и ОВЗ, независимо от возраста.

В рамках чемпионата с 28 по 31 октября в рамках Национального чемпионата пройдут соревнования по 40 основным компетенциям. В нем примут участие 1098 участников в трех категориях: 393 школьника, 406 студентов, 299 специалистов. В категории «школьники» минимальный возраст участников — 14 лет. В чемпионате примут участие команды из 78 регионов. Оценивать участников будут более 200 экспертов. Помогать участникам — более 700 волонтеров.

«Российская система среднего профессионального образования создает все условия для того, чтобы люди с инвалидностью и ОВЗ могли получить ту профессию, которая им будет интересна, и которая поможет им в дальнейшем самореализовываться. Мы стараемся увеличить эти возможности», — отметил Виктор Неумывакин.

Виктор Сергеевич напомнил, что в России движение «Абилимпикс» развивается с 2015 года. По словам участников пресс-конференции, за это время движение стало эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации и стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ОВЗ. Всего к движению примкнули более 30 тысяч человек по всей стране. Абсолютно все регионы России присоединились к чемпионатному движению, во всех субъектах РФ созданы центры развития движения «Абилимпикс».

В прошлом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Национальный чемпионат был перенесен на 2022 год, поэтому мероприятие проводится в объединенном формате, одновременно проходят VII и VIII Национальный чемпионат «Абилимпикс». В каждой из категорий призеры будут награждены двумя комплектами наград. Участники, которые показали первый и второй, третий и четвертый, пятый и шестой результаты в каждой компетенции и категории, получают соответственно 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Таким образом, по итогам чемпионата призерами станут 707 человек (244 школьников, 239 студентов и 224 у специалистов).

В этом году победители Национального чемпионата «Абилимпикс» по поручению президента России Владимира Путина будут награждены именными денежными сертификатами, которые можно использовать на приобретение технических средств реабилитации или внести в качестве оплаты дополнительного образования. Это является дополнительным стимулом для участников максимально выложиться на чемпионате и показать свой лучший результат.

Также участники конференции отметили, что при содействии Минпросвещения России создан Координационный совет партнеров движения «Абилимпикс», к которому подключилось большое количество работодателей. На совете решаются вопросы помощи трудоустройству, предоставления стажировок участникам чемпионатов, организации тренингов, мастер-классов и другое. Благодаря партнерским отношениям движения, более 68 процентов из числа нуждающихся в трудоустройстве участников «Абилимпикс» нашли работу. Причем в 77 субъектах России трудоустроены все участники из желающих найти работу. Всего в настоящий момент трудятся более 9000 участников «Абилимпикс».

С учетом обучающихся в колледжах, получающих средне-специальное и высшее образование, уровень занятости составляет более 80 процентов. Нет сомнения, что эти высокие показатели и в дальнейшем продолжат рост, уверены участники пресс-конференции. А чемпионат будет способствовать увеличению востребованности работников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Чемпионам проекта выдаются сертификаты победителей. Победители получают технические средства реабилитации и дополнительное образование по выбранным направлениям. Чемпионы проекта выбирают для своего развития в основном технические средства реабилитации: из поданных заявлений 90 процентов ориентированы на ТСР, а 10 процентов заявлений- на получение дополнительного образования. Это говорит и о доступности дополнительного образования, и о важности обновления технических средств.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит в двух форматах. Во второй половине сентября в очно-дистанционной форме прошел подготовительный (отборочный) этап, в котором приняли участие почти три тысячи человек из 84 регионов России. Были подведены итоги по 39 дополнительным компетенциям, в которых определены 602 победителя и призера Национального чемпионата. Основной площадкой проведения чемпионата является выставочный центр «Гостиный двор», где состоятся соревнования по 29 компетенциям. Для 11 компетенций организованы площадки в образовательных учреждениях Москвы. Чемпионат примут также Московский колледж бизнес-технологий, Образовательный комплекс «Юго-Запад» и Образовательный комплекс градостроительства «Столица». На площадке для каждой компетенции предусмотрено 5 рабочих мест. Поскольку в большинстве категорий зарегистрированы 10 участников, соревнования по каждой из них будут проходить в две смены.

В рамках чемпионата предусмотрена деловая программа. Ее темами станут вопросы профессионального самоопределения, занятости, трудоустройства участников. Здесь будут представлены лучшие региональные практики по теме трудоустройства. Для людей с инвалидностью состоятся выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов и лидеров мнений, а также послов чемпионата и победителей конкурсов предыдущих лет. В рамках мероприятия также состоится Всероссийская конференция по инклюзивному образованию.

Сейчас для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО доступны для получения образования более 470 профессий и специальностей. Самые востребованные входят в соревновательную программу чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». За последние пять лет разработаны 2233 адаптированных образовательных программы по специальностям и профессиям СПО и ПО для различных нозологий обучающихся.

