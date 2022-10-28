Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 28 октября 2022Силовые структуры

КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников

В Архангельской области военный на КамАЗе наехал на колонну срочников, двое погибли

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Плесецком районе Архангельской области автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, наехал на колонну срочников. Об этом сообщает издание «Известия».

ЧП произошло 27 октября. В результате наезда грузовика двое из 20 военнослужащих погибли. Один из них скончался на месте, второй умер в госпитале. 11 человек пострадали, их увезли в медучреждение с различными травмами.

Управлявший грузовиком военный проходил службу по контракту.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП, выясняя обстоятельства и причины.

В Минобороны России пока не комментируют произошедшее.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост снарядами HIMARS
Минобороны объявило об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.