КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников

В Архангельской области военный на КамАЗе наехал на колонну срочников, двое погибли

В Плесецком районе Архангельской области автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, наехал на колонну срочников. Об этом сообщает издание «Известия».

ЧП произошло 27 октября. В результате наезда грузовика двое из 20 военнослужащих погибли. Один из них скончался на месте, второй умер в госпитале. 11 человек пострадали, их увезли в медучреждение с различными травмами.

Управлявший грузовиком военный проходил службу по контракту.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП, выясняя обстоятельства и причины.

В Минобороны России пока не комментируют произошедшее.