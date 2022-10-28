Россиянина осудили на девять лет за убийство товарища арматурой в поле

На Ставрополье осудили на девять лет мужчину, забившего арматурой до смерти друга в поле

В Ставропольском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы 34-летнего местного жителя за убийство 47-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 октября товарищи поехали в станицу Боргустанский, чтобы осмотреть сельскохозяйственные поля. Там они поссорились, и фигурант несколько раз ударил ножом в живот друга, а затем избил арматурой по голове, нанеся смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, осужденный завернул тело в полиэтилен и оставил в поле. Через день он вернулся на машине, забрал погибшего и закопал в соседней республике.

В полицию заявили знакомые жертвы, рассказав, что мужчина пропал. Вскоре правоохранители задержали фигуранта.