Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 28 октября 2022Россия

Глава российского региона выразил соболезнования Кадырову после гибели бойцов

Глава Дагестана Меликов выразил соболезнования Кадырову после гибели чеченских бойцов

Фото: Reuters

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования своему коллеге из Чечни Рамзану Кадырову после гибели бойцов под артобстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования от имени дагестанцев всем тем, в чьи семьи пришло горе, и лично моему коллеге и другу Рамзану Ахматовичу Кадырову. Пусть Всевышний даст вам терпения и сил справиться с этим испытанием», — сказал Меликов.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
Сегодня
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Политик напомнил, что чеченский народ видел много боли, но никогда не переставал быть стойким и мужественным. Также он пожелал скорейшего выздоровления раненным бойцам.

Об артобстреле в Херсонской области стало известно 28 октября. По словам Кадырова, в результате атаки ВСУ погибли 23 бойца, еще 58 человек получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду
Грабитель избил москвичку на глазах у прохожих и попал на видео
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по онкодиспансеру
Новый премьер Британии оказался богаче короля
Казанский маньяк получил пожизненный срок за серию убийств и изнасилований
Власти ДНР ответили на вопрос об осеннем призыве срочников
Россия нарастила поставки газа в Австрию
В Литве решили увеличить численность армейского резерва
Туристка отправилась в долгожданный отпуск и умерла из-за чашки кофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.