Глава российского региона выразил соболезнования Кадырову после гибели бойцов

Глава Дагестана Меликов выразил соболезнования Кадырову после гибели чеченских бойцов

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования своему коллеге из Чечни Рамзану Кадырову после гибели бойцов под артобстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования от имени дагестанцев всем тем, в чьи семьи пришло горе, и лично моему коллеге и другу Рамзану Ахматовичу Кадырову. Пусть Всевышний даст вам терпения и сил справиться с этим испытанием», — сказал Меликов.

Политик напомнил, что чеченский народ видел много боли, но никогда не переставал быть стойким и мужественным. Также он пожелал скорейшего выздоровления раненным бойцам.

Об артобстреле в Херсонской области стало известно 28 октября. По словам Кадырова, в результате атаки ВСУ погибли 23 бойца, еще 58 человек получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).