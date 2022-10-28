Видео об аукционе по уничтожению русского искусства оказалось фейком

Видео об аукционе по уничтожению произведений русского искусства оказалось фейком

Сообщение о том, что в Германии планируют провести аукцион, на котором будут продавать произведения русского искусства для их последующего уничтожения, оказалось фейком.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. В середине октября в соцсетях и мессенджерах стал распространяться ролик об аукционе в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео, в частности, было замечено в Telegram-канале «CSRC Agency. Эксклюзивные новости из Европы».

В ролике сообщается, что немецкий аукционный дом Bolland&Marotz объявил аукцион, на котором можно будет купить картины русских художников, рукописи русских писателей и другие произведения русского искусства и уничтожить их. Вырученные средства будут направлены на поддержку ВСУ.

В правом верхнем углу видео можно заметить логотип крупного европейского информационного телеканала Euronews. При этом в ролике не указано, когда аукцион будет проводиться.

28 октября канал Euronews отверг свою причастность к этому ролику. «В интернете распространяется фейковый репортаж от имени Euronews об аукционе, где будут продаваться произведения русского искусства. Euronews не имеет отношения к созданию этого видео и его публикации», — говорится в заявлении.

Представители канала добавили, что Bolland&Marotz не собирается проводить такой аукцион.

На сайте Bolland&Marotz тоже появилось опровержение информации, содержащейся в ролике. Видео назвали подделкой. «Аукцион, о котором рассказывают в ролике, проводить не будут», — написали представители аукционного дома.

Сообщение об аукционе по уничтожению русского искусства появилось лишь в небольшом числе СМИ. Об этом написали «Царьград», News Front и ProKazan.ru.

При этом эта информация широко распространилась в соцсети «ВКонтакте». Посты на эту тему публиковали в основном пользователи. В «Одноклассниках» была замечена всего одна публикация о фейковом аукционе.