Попавшему под град с грозой самолету оторвало носовую часть

Летевшему из Чили в Парагвай самолету Latam оторвало носовую часть из-за грозы

Летевшему под градом с грозой и направлявшемуся из Чили в Парагвай самолету авиакомпании Latam оторвало носовую часть фюзеляжа. Происходящее в салоне попало на видео, ролик публикует Daily Mail.

Рейс LA1325 попал в суровые погодные условия во время полета из Сантьяго-де-Чили в Асунсьон: самолет потерял носовую часть, а на лобовом стекле лайнера появились трещины. Также у воздушного судна отказал один из двигателей.

Очевидцы записали на видео обстановку на борту — за окном иллюминатора бушует стихия и сверкают молнии, а салон самолета трясется от турбулентности. Также слышны крики перепуганных пассажиров.

В авиакомпании подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа прибыли в столицу Парагвая в удовлетворительном состоянии. В аэропорту их осмотрели врачи.