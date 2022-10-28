Конфликт сборщика шишек и пасечника закончился двойным убийством

В Приморском крае арестовали сборщика шишек, подозреваемого в двойном убийстве

В Приморском крае арестовали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 октября в лесном массиве возле села Старая Каменка несколько мужчин занимались сбором шишек. Завершив свой промысел, мужчины решили распить алкоголь и расположились в бане. Там же находились и два работника местной пасеки. К концу вечеринки между одним из сборщиков шишек и работником пасеки возник конфликт, в ходе которого первый, вооружившись тяжелой монтировкой, нанес оппоненту удар по голове и убил его.

Понимая, что совершил преступления, промысловик принялся заметать следы. Он понял, что в бане находится еще один работник пасеки, который видел его общение с коллегой. Мужчина уже спал и сборщику шишек не составила большого труда незаметно поджечь баню и скрыться. Вторая жертва расправы также скончалась.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Вначале в причастности к расправе подозревался еще один знакомый сборщика шишек, который также был изначально на вечеринке в банке, но позже его причастность к преступлению не подтвердилась.

24 октября сообщалось, что в Челябинске осудят местного жителя, который во время конфликта облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.