18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в нижнем белье для журнала

18-летняя Дева Кассель снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась в нижнем белье для журнала The Glass Magazine. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18-летняя знаменитость выложила серию фото, на которых она запечатлена в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками. Визажисты решили сделать в макияже акцент на естественность, а стилисты, в свою очередь, заплели волосы в косы.

Вдобавок для фотосессии манекенщица примерила сетчатую юбку и боди с кружевным верхом, а также спортивный топ, трусы с высокой посадкой и дырявый корсет на молнии.

Фанаты оценили внешний вид Кассель, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Самая красивая девушка на свете», «Такая шикарная и такая милая!», «На этих снимках ты очень похожа на маму», «Маленькая Моника», «Какая хорошая», — высказывались они.

В сентябре Дева Кассель прошлась по подиуму на показе бренда Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Девушка появилась на шоу в прозрачном кружевном платье длины мини, из-под которого виднелось нижнее белье. Свой образ звезда дополнила сетчатыми перчатками выше локтя, чулками и туфлями на высоком каблуке.