Польша захотела разместить ядерное оружие НАТО
Польша захотела участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами альянса. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
«Конечно, мы заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing», — сказал он.
Политик подтвердил, что соответствующие переговоры Варшавы и альянса проходили в концептуальной фазе. По его словам, это означает лишь то, что Польша выразила интерес к реализации программы.
Ранее лаборатория IBRiS провела социальный опрос в Польше, по результатам которого выяснилось, что большинство поляков поддерживают размещение ядерного оружия в стране. Уточняется, что люди моложе 30 лет наиболее активно выступили в поддержку инициативы.