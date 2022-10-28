Польша захотела разместить ядерное оружие НАТО

Polsat: Польша заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО в рамках Nuclear Sharing

Польша захотела участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами альянса. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

«Конечно, мы заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing», — сказал он.

Политик подтвердил, что соответствующие переговоры Варшавы и альянса проходили в концептуальной фазе. По его словам, это означает лишь то, что Польша выразила интерес к реализации программы.

Ранее лаборатория IBRiS провела социальный опрос в Польше, по результатам которого выяснилось, что большинство поляков поддерживают размещение ядерного оружия в стране. Уточняется, что люди моложе 30 лет наиболее активно выступили в поддержку инициативы.