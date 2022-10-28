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14:36, 28 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 28 октября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 октября

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 28 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

На брифинге Минобороны сообщило, что российские войска отразили все атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Было уничтожено более 150 украинских военных и несколько единиц техники.

Кроме того, российские военные остановили две тактические группы ВСУ, которые вели наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Потери ВСУ составили более 50 человек и семь единиц техники.

Также украинские военные атаковали российские позиции в районе Времевки в Донецкой народной республике, в результате чего было уничтожено более 30 солдат ВСУ, один танк, две бронированные машины и пикап, а противник был отброшен на исходные позиции.

Российская артиллерия и авиация в течение суток наносили удары по украинским войскам на николаево-криворожском направлении, было уничтожено 180 противников и 14 единиц техники. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в Купянске, Невском, Торском, Северске, Звановке и Николаеве, а также 74 артиллерийских подразделения и военная техника в 167 районах.

В районах населенных пунктов Херсонской области, ДНР и Николаева было уничтожено пять украинских складов боеприпасов.

В Херсонской области российские войска сбили вертолет ВСУ Ми-8, а также перехватили три беспилотника. Там же и в населенном пункте Покровское в воздухе были сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего, по данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.

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