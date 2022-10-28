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07:41, 28 октября 2022Путешествия

Россиянка посетила «гламурный» курорт Турции и объяснила нежелание возвращаться

Автор блога «Мама на море» посетила Каш и объяснила, что по красоте курорт не хуже Кемера

Фото: Igor Savelev / Unsplash

Российская блогерша, живущая в Турции, побывала на отдыхе в Каше и описала курорт словами «ожидала другого». Своими впечатлениями от посещения города она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, она всегда представляла Каш как «гламурный и очень дорогой курорт для европейских туристов». Автор блога подтвердила, что место действительно многолюдное — она удивилась, как много туристов приехало на отдых в конце октября. Однако, как объяснила девушка, некоторые ее ожидания разошлись с реальностью.

«К красоте Каша тоже вопросов никаких нет. У нас в Кемере природа ничуть не хуже, поэтому особого эффекта в этом плане Каш лично на меня не произвел. Раз в год для разнообразия съездить можно, но не более того», — прокомментировала нежелание возвращаться россиянка.

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Кроме того, блогерша развенчала миф по поводу «дороговизны» курорта. Так, она заверила, что семья из трех-пяти человек может найти «классный отель с шикарным видом на море» всего за 750-1000 лир (2,4-3,3 тысячи рублей). Помимо прочего, ее приятно удивило доступные цены в местных ресторанах.

«Весь центр города — это сплошные недорогие кафе и рестораны, цены в которых ниже, чем в Анталье. Суп — 25-30 лир (80-100 рублей), Адана Кебаб — 80 лир (260 рублей), Лохмаджун — 25 лир (80 рублей). Мы втроем объедались на 150-200 лир (500-650 рублей)», — рассказала автор блога.

Ранее в октябре российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла, что многих россиян в Турции раздражает утренний призыв к молитве, незнание местными жителями русского языка, а также «жирная» национальная кухня.

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Дарья Рыбак
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