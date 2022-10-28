«МирТесен» и СМИ2 стали партнерами ИРИ

Соцсеть «МирТесен» и агрегатор новостей СМИ2 стали партнерами Института развития интернета

Медиахолдинг МТ, включающий в себя социальную сеть «МирТесен» и новостной агрегатор СМИ2, стал партнером Института развития интернета (ИРИ). Об этом сообщил заместитель генерального директора ИРИ по соцрекламе Андрей Воронков, передает издание «Глагол».

Воронков рассказал, что новое партнерство должно расширить возможности ИРИ и МТ в информировании российского общества о социальных инициативах государства и некоммерческих организаций. По его словам, ежемесячная аудитория соцсети «МирТесен» и СМИ2 превышает 50 миллионов человек.

Замгендиректора ИРИ по соцрекламе отметил, что в октябре на СМИ2 были размещены две информационные кампании АНО «Национальные приоритеты», посвященные семейной ипотеке и материнскому капиталу. «На портале "МирТесен" появилась социальная реклама проекта АНО "Россия — страна возможностей" — интернет-холдингом "Цифровая гигиена детей и подростков", которая направлена на предупреждение угроз при использовании интернета детьми», — добавил он.

«МирТесен» — российская рекомендательная социальная сеть, которая объединяет сообщество авторов тематических сайтов.

СМИ2— российский новостной агрегатор, запущенный в 2006 году. С 2014 года он входит в топ-10 самых популярных интернет-СМИ России. Его партнерами являются крупные русскоязычные новостные издания.